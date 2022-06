Créditos del ICETEX ahora se podrán pagar de acuerdo al ingreso del beneficiario

El Gobierno Nacional presentó un nuevo mecanismo que permitirá a los nuevos usuarios de créditos educativos con el ICETEX, pagar de acuerdo con sus ingresos, mediante un porcentaje fijo mensual del salario.

Con el Decreto 1009, de 2022, que firmó el presidente Iván Duque se reglamenta el denominado ‘Pago Contingente al Ingreso (PCI)’ para nuevos créditos contraídos con el ICETEX, establecido en la Ley 2159 de 2021 (Ley de Presupuesto General de la Nación 2022). De esta forma se responde con hechos a los anhelos de jóvenes y familias de contar con un esquema de pago que no afecte sus recursos y calidad de vida.

Con este mecanismo, el usuario cancela su crédito mediante una deducción y retención que en ningún caso superarán el 20% de su ingreso mensual”, confirmó el jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter.

Detalló que quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente, no deberán realizar pago alguno, no estarán en mora y no serán reportados en las centrales crediticias.