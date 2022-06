Alexis García: "No somos favoritos, los favoritos son Tolima y Medellín"

Alexis García, director técnico de La Equidad, se declaró satisfecho con el rendimiento de su equipo, luego de derrotar 0-3 a Envigado en la penúltima fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales. El estratega, pese al puntaje de su equipo, insistió que no son favoritos para avanzar a la final.

"El equipo hizo un muy buen partido, respetamos mucho a Envigado porque es un rival al que hay que respetar. Nosotros fuimos bien competitivos, me voy muy satisfecho", comentó del desempeño de su equipo en el Polideportivo Sur.

Al respecto añadió: "me quedó con la entrega y el carácter. Este es un equipo que vino un plan y lo siguió al pie de la letra. Luego me llevó el fútbol, este equipo está jugando como me gusta, con la pelota se divierte. Tenemos mucho que mejorar, no quiere decir que somos ya el Manchester, es un equipo que viene haciendo las cosas bien y eso lo llena a uno de mucho orgullo".

García reconoció cuál era y sigue siendo el objetivo de su equipo: "lo importante es mantener los pies sobre la tierra, este equipo es muy humilde, no se sale de la orbita de lo que quiere. El objetivo de nosotros es hacer 42 puntos y luego que Dios nos regale lo que crea que merecemos".

Mientras que insistió que los favoritos para acceder a la final son Medellín y Tolima: "yo no creo que seamos favoritos, los favoritos son Medellín y Tolima, hemos ido trabajando, nos hemos ido ubicando, hemos ido ganando un respeto".

Finalmente, insistió sobre sus jugadores: "estamos en un buen momento, hemos asimilado todo el trabajo, este es un equipo obediente, muy disciplinado, muy unido, estos muchachos merecen estas alegrías".