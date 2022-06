Roy Barreras anuncia que se aislará de los medios tras polémica de videos

En medio del revuelo político que desató la filtración de vídeos de la campaña de Gustavo Petro, el senador Roy Barreras, quien ha sido uno de los protagonistas de la polémica, anunció que se aislará de los medios de comunicación en la recta final de la campaña.



“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, indicó Roy Barreras.

Sobre la polémica por la filtración de esos vídeos, en los que se habla de la estrategia de campaña del Pacto Histórico y se menciona a personas como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez, Gustavo Petro en las últimas horas le dijo a Caracol Radio que esas grabaciones no las hizo alguien de la campaña.

Cabe señalar que la campaña de Gustavo Petro radicó una denuncia ante la Fiscalía por violación a la intimidad e interceptación de comunicaciones. Indicaron que han sido víctimas de chuzadas e infiltraciones.