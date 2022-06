Fotos de Gustavo Petro junto a Pablo Escobar son montajes /

A diario personas mal intencionadas difunden videos, imágenes e información falsa para afectar la opinión de la sociedad sobre asuntos o personajes públicos, así como incidir en las futuras decisiones de las personas sobre temas de actualidad. Por otra parte, en época electoral es muy común que se distribuyan noticias falsas para perjudicar la imagen de los candidatos presidenciales. En esta ocasión en redes sociales se han hecho virales unas supuestas fotos de Gustavo Petro.

Gustavo Petro es uno de los personajes políticos más polémicos de la política colombiana, debido a sus posturas y pasado al participar en el M-19. A su vez, en muchas ocasiones se ha difundido información falsa para perjudicarlo políticamente. Recientemente, de acuerdo a AFP y a Colombia Check, unas imágenes habían sido compartidas con la intención de desprestigiar al candidato al relacionarlo con Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo durante los años ochenta.

En una de las imágenes, desmentida por AFP, se observa a Pablo Escobar sin camisa y al lado a un hombre que supuestamente es Gustavo Petro. No obstante, AFP aclaró que es un fotomontaje y que tras una verificación e investigación lograron descubrir que la imagen en redes sociales es falsa, pues esa misma foto ha sido compartida en medios de comunicación y se observa que no aparece el aspirante a la presidencia. Asimismo, aclararon que el rostro de Petro fue sacado de una imagen en donde aparece con Chávez y que, de acuerdo a su búsqueda, no encontraron evidencia de que el candidato se haya reunido con Escobar.

Fotos de Gustavo Petro junto a Pablo Escobar son un montaje / Cortesía AFP

Sobre la segunda fotografía modificada Colombia Check advirtió que esta situación de montajes es muy frecuente. Por ejemplo, hace un tiempo se difundió uno sobre Uribe y Escobar, pero este era falso. De igual forma, Colombia Check señaló que tras realizar una búsqueda encontraron en el blog Mog Museo (museo del crimen organizado), la imagen real en donde Escobar está acompañado por otra persona. Asimismo, evidenciaron que la fotografía real aparecen en redes sociales.