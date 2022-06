Rodolfo Hernández resalta apoyo del Nuevo Liberalismo al no buscar acuerdos /

Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial y desde ya los partidos y movimientos políticos están jugando sus últimas estrategias para lograr estar del lado del próximo gobierno. Por lo tanto, muchos ya han anunciado abiertamente a qué candidato le darán su apoyo.

Con este panorama, el pasado lunes 6 de junio el partido el Nuevo Liberalismo aclaró que apoyará en las próximas elecciones presidenciales al candidato Rodolfo Hernández. Esto debido a que consideran que el aspirante es la alternativa que los representa. De acuerdo a Juan Manuel Galán, líder del partido, desarrollaron toda una "ruta" para tomar la decisión. Por lo tanto, se reunieron y tomaron en cuenta la opinión de todos. Asimismo, el colectivo político se reunió con Gustavo Petro, pero descartaron la posibilidad de apoyarlo.

Por otra parte, Juan Manuel Galán, recalcó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández fue de todo el colectivo, es decir, no fue su decisión como líder. "Lo primero que hay que aclarar es que esta es una decisión de partido, una decisión de la organización política del Nuevo Liberalismo, que constituimos con unos hitos y un camino trazado toda la semana pasada."

Tras unos días del anuncio del partido Nuevo Liberalismo, el candidato Rodolfo Hernández quiso manifestarse. "Ha sido un especial mensaje de unidad la decisión del Nuevo Liberalismo de votar por mi candidatura, sin solicitar ningún acuerdo de gobierno, sin pretender encontrar ventajas para su causa. Esa es la actitud, y espero se siga repitiendo con otros sectores.", mencionó en su perfil de Twitter.

Cabe recordar que en el pasado Rodolfo Hernández se reunió con el excandidato presidencial Sergio Fajardo para recibir su apoyo en segunda vuelta. No obstante, la intención era llegar a un acuerdo, pero no se logró. Poco después Hernández mencionó que Sergio Fajardo buscaba modificar su programa de gobierno y que no lo permitiría. Asimismo, Fajardo y la Coalición Centro Esperanza le habían planteado unas condiciones, ya que no están de acuerdo con algunas de sus propuestas presidenciales, todo esto para darle su apoyo en segunda vuelta.