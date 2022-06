Procuraduría molesta con JEP por no citarlos a sesiones con víctimas de secuestros

El Procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Jairo Acosta, le envío un documento como represente constitucional de las víctimas reconocidas y no reconocidas en el macro-caso 01 que investiga los secuestros, a la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre.

En el documento le expresa su inconformidad por la falta de comunicación al Ministerio Público de las actividades que se realizan con las víctimas, pues en repetidas oportunidades han sido informados por parte de representantes de víctimas sobre la existencia de reuniones para discutir aspectos caso 01 sobre todo de las audiencias de reconocimiento de responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte del antiguo secretariado de las Farc, sin que hayan citado a la Procuraduría.

El Procurador Jairo Acosta, le recuerda a la JEP que en todos los procesos ante la justicia especial son representantes de todas las víctimas y la sociedad civil tengan o no participación directa en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Otra razón que se expone en el documento es que la Procuraduría tiene un rol constitucional como garantes del orden jurídico y de los derechos de las víctimas.

Por eso no entienden porque no los están convocando a las sesiones privadas con las víctimas para poder cumplir con su labor de representación. Ante estos hechos piden que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP explique las razones de no citarlos a esos espacios y bajo que norma se están basando para dejarlos por fuera de estas reuniones claves para las víctimas de secuestros.