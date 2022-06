Saporiti: "Lorenzo se preparó para este desafío, no es un improvisado"

El entrenador argentino Roberto Saporiti, que tuvo al mando a Néstor Lorenzo cuando era futbolista en Argentinos Jrs., habló con el Carrusel Caracol sobre la designación del nuevo entrenador de la Selección Colombia, destacando que los directivos de la Federación hicieron un buen trabajo al elegirlo.

"Es un gran ser humano, se preparó para este gran desafío de la Selección. Los años que estuvo al lado de Pékerman han sido útiles. Ha tenido crecimiento como profesional, ahora en Melgar, es un equipo que está identificado con el buen juego, hizo una buena Copa Sudamericana y se preparó para este desafío", comentó Saporiti, quien fue el que le dio la primera oportunidad a Lorenzo como jugador.

"Lorenzo tiene a su favor que conoce profundamente el fútbol colombiano, la idiosincrasia del fútbol colombiano. Ha convivido con ellos, en Copa América y Mundiales. Los directivos, han hecho una gran elección porque tiene casi 5 años para prepararse para el próximo Mundial y algún jugador joven que aparezca, tiene cuatro años para crecer. Colombia tiene una gran base de jugadores", agregó el entrenador.

Por su parte, resaltó la importancia de darle tiempo al entrenador para que trabaje: "No es un improvisado. Estuvo a la sombra de Pekerman, al Melgar le dio identificación, realmente, los directivos de Colombia han hecho una gran elección porque conoce el fútbol colombiano. Hay que darle tiempo, a veces nos apresuramos los técnicos y los resultados mandan, tiene más de cuatro años para preparar a Colombia para el próximo Mundial", destacó.

Finalmente, se refirió a la no clasificación de Colombia al próximo Mundial que se disputará en Catar.

"No me compete analizar técnicamente lo de Colombia, pero sí me llamó la atención la no clasificación al Mundial, porque tiene grandes jugadores, en las grandes ligas del mundo", concluyó.