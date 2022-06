Checo Pérez se disculpa por descontrolado festejo tras su triunfo en Mónaco

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, se disculpó este viernes por la manera descontrolada en que festejó su triunfo en el Gran Premio de Mónaco.

"Pido una disculpa, fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una mala fiesta", escribió el piloto de la escudería Red Bull.

Con su triunfo en Mónaco Pérez sumó 110 puntos y alcanzó el tercer puesto de la clasificación de pilotos de Fórmula Uno, que lidera con 125 su compañero, el neerlandés Max Verstappen.

Le puede interesar:

La disculpa de Checo llegó tras la polémica que provocó su celebración.

Pérez, en aparente estado de ebriedad, intenta bajar unas escaleras en el yate en el que se llevó a cabo la fiesta. En el evento también se le acusó de haberle sido infiel con una edecán a su esposa, Carola Martínez.

El piloto intentó apagar los comentarios que se hicieron tendencia en las redes sociales con el comunicado que publicó.

"He visto los vídeos que están circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Para las personas que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Estos vídeos no me representan en lo absoluto", explicó en el mensaje.

Sergio Pérez también habló de sus convicciones y dijo que no se referirá más a esta situación.

"Para los que sólo desean hacernos daño les deseo lo mejor. La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. No hablaremos más de este tema que sólo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia".

En uno de los momentos más emotivos de la celebración posterior a la carrera el piloto abrazó al expresidente de México, Felipe Calderón, y ambos se lanzaron a una piscina con todo y ropa.

Con su victoria en Mónaco, Sergio 'Checo' Pérez acumula tres primeros lugares en su carrera. El primero fue en 2020 en el GP de Sakhir con la escudería Racing Point. El segundo courrió en 2021, ya con Red Bull en Azerbaiyán, al que sumó éste en Mónaco.