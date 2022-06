Armero sobre la llegada de Lorenzo: “Que volvamos a ser humildes como antes”

Pablo Armero, exlateral de la Selección Colombia y presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014, se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo al combinado nacional. El tumaqueño, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, la calificó como "un acierto" y aseguró que lo más importante será que el estratega cuente con el respaldo de los jugadores y que estos vuelvan a "ser humildes".

"Positiva, es un profesor que estuvo en el gran momento cuando estuvimos con el profe Pékerman, él como asistente. Conoce el fútbol colombiano, sabe y tiene manejo de grupo. Para mí es muy positivo que el profe Néstor tenga la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia", comentó Armero sobre el nombramiento de Lorenzo.

Del argentino resaltó: "puedo hablar como persona, es un profesor ganador, un profesor que le gusta el orden, un profesor que sabe y tiene manejo de grupo. Sé que tiene cosas bonitas y muy buenas, por eso era un complemento para el profe Pékerman".

"Es un entrenador respetuoso, ganador, es paciente, cuando tiene que hablar duro habla duro, cuando tiene que hablar suave habla suave, pero hace entender las cosas", añadió.

Al ser cuestionado si su nombramiento era acertado, no dudó en responder: "a mí me parece que sí, la verdad no podemos olvidarnos como era cuando llegaron ellos, lo que ellos impusieron, la confianza que le dio a la Selección y al país, él tiene mucho conocimiento en esa parte".

"Viene de trabajar con el profe Pékerman, todos sabemos lo que hicimos en el Mundial del 2014. Para todos los que estuvimos en 2014 y para Colombia es muy importante, tiene la capacidad para que Colombia vuelva a retomar la confianza", agregó.

Mientras que de la opinión de sus excompañeros más experimentados sobre Lorenzo, consideró que también pueden estar felices: "somos compañeros, muchas veces hablamos, compartimos muchas cosas, no estoy a la cabeza de ellos, pero pienso que lo van a tomar de una buena forma, hay que darle la oportunidad al profe y respaldarlo".

Aunque advirtió: "yo pienso que la idea es que Colombia vuelva a retomar la confianza con los grandes jugadores que tenemos, que volvamos a ser humildes como antes y sabemos que con la humildad, pensando en el grupo primeramente, Colombia va a volver a lo mismo que el 2014, incluso superarnos, pero primero la humildad".

Finalmente, de Luis Amaranto Perea como asistente técnico de Néstor Lorenzo, comentó: "hay que darle oportunidad a todos, si él escogió a Amaranto es por la capacidad que Amaranto ha demostrado. Pienso que él tiene experiencia, estuvo en un equipo grande como lo fue Junior de Barranquilla, es importante tener exjugadores... Todos queremos que Colombia vuelva a ser esa Colombia del 2014".