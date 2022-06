Antanas Mockus anuncia su apoyo a Gustavo Petro para segunda vuelta

A poco más de 2 semanas para la segunda vuelta presidencial, el exalcalde de Bogotá y exsenador por el Partido Verde, Antanas Mockus, hizo oficial su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, asegurando que la prioridad de ese eventual gobierno del Pacto Histórico sería la escucha y la defensa de los derechos y libertades.

"Más allá de ideologías, apoyo a Gustavo Petro y a Francia Márquez porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar. Colombia necesita ánimo, y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años", aseguró Antanas Mockus.

" Su gobierno fortalecerá la democracia"

Además, añadió Mockus que "no podemos equivocarnos y no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza. Su gobierno fortalecerá la democracia: la fuerza del Pacto no está en propuestas de poder, sino en el compromiso, con la escucha y la participación de los colombianos".

Precisamente, según concluyó el exmandatario, esta candidatura "representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad, es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía, tan adormecida en este país".

Este apoyo fue destacado por el jefe de debate del propio Gustavo Petro, Alfonso Prada, quien consideró, a través de sus redes sociales, que "de los apoyos más importantes y significativos a Gustavo Petro, de enorme contenido y como una expresión contra la corrupción y por la cultura de la Paz, recibimos este mensaje de Antanas Mockus".

Mockus se suma a otras figuras como Alejandro Gaviria, Luis Gilberto Murillo y Guillermo Rivera, quienes habiendo pertenecido a la campaña de Sergio Fajardo, para segunda vuelta aterrizaron en la candidatura de la izquierda.