Positiva reunión entre Rodolfo Hernández y Fajardo para consolidar alianza

Alrededor de dos horas duró la reunión entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y un sector de la Coalición Centro Esperanza, encabezado por Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya y Jorge Robledo, con miras a intentar consolidar una alianza para la segunda vuelta que será entre Hernández y Gustavo Petro.

Fue una reunión positiva, según indicaron, en la que empezaron a discutir sobre los puntos en común y las diferencias. "Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas, a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes. El propósito es que, si logramos avanzar, este proceso nos lleve a construir un programa de Gobierno que después se convierta en el Plan de Desarrollo para un Gobierno de Rodolfo Hernández", afirmó Sergio Fajardo.

Por su parte, el candidato Hernández destacó que "estamos hablando con el grupo del doctor Fajardo, para ver cómo podemos interrelacionar lo que yo pienso con lo que ellos piensan, y sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia. Lo que estamos haciendo es lo que más le convenga a Colombia. No son caprichos los que quiera yo imponer o él".

El ingeniero consideró que debido a que en el país cerca de 22 millones de ciudadanos aguantan hambre, "el propósito del próximo Gobierno tiene que dedicarnos y concentrarnos es en sacar de la pobreza a todos esos colombianos, esos hermanos, que han sufrido los rigores de unas políticas neoliberales que los sacaron de los circuitos económicos".

No obstante, Fajardo aclaró que aún "no hay ningún acuerdo", y que uno de los puntos clave que discutieron fue el tema de las mujeres. "Hay un punto que es neurálgico: sin las mujeres no hay ninguna posibilidad de que podamos avanzar en Colombia. Lo hemos discutido con Rodolfo; él tiene la apertura mental para entender. Sobre eso estamos discutiendo y conversando. Vamos a seguir trabajando con todo el rigor y la seriedad".

Los participantes de la reunión anticiparon que en los próximos días esperan tender más encuentros para seguir trabajando en consolidar el mencionado plan de Gobierno.