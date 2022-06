Gaviria: “Riesgo institucional puede ser mayor con Rodolfo Hernández”

Tan solo cuatro días después de las elecciones de primera vuelta presidencial en donde Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron los protagonistas, Alejandro Gaviria indicó que no fue una decisión fácil de tomar, pero que su apoyo es para el candidato del Pacto Histórico.

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy Alejandro Gaviria, ex precandidato presidencial, comentó los argumentos por los cuales apoya a Gustavo Petro.

Le puede interesar:

Alejandro Gaviria comentó el proceso que le ayudó a tomar la decisión de unirse a la campaña de Gustavo Petro: "Yo creo que las segundas vueltas son una forma de mirar un candidato y compararlo con otro. En los dos casos probablemente muchos colombianos y políticos están ponderando la decisión, tendrán reparos y cosas que no les gustan y eso hice yo. Me centré en lo programático y traje tres o cuatro elementos que me parecieron fundamentales para tomar la decisión."

El exrector de la Universidad de los Andes aclaró que considera que tiene una responsabilidad al ser líder político y que este es un momento para tomar decisiones. Por lo anterior, mencionó los elementos que tuvo en cuenta para tomar la decisión. "Primero, Gustavo Petro ha sido mucho más explícito y claro en las propuestas, lo mismo no puede decirse de Rodolfo Hernández. Segundo, en los temas fiscales, que me parece es uno de los problemas más grandes que tendrá que enfrentar el próximo presidente, Petro de nuevo ha sido mucho más explícito. Tercero, yo por muchos años antes de ser candidato presidencial he combatido esta demagogia anticorrupción, esta tendencia de reducir todos los problemas del país."

No obstante, Gaviria mencionó que hay cosas con las que no está de acuerdo de la campaña de Petro. "Hice varias salvedades importantes. Yo fui ministro de salud, y me preocupan las propuestas de salud de Petro, así se lo manifesté en una llamada que tuvimos".

El exministro fue criticado por algunas personas al darle su apoyo a Petro, pues quienes lo critican consideran que el candidato del Pacto Histórico pone en riesgo la institucionalidad. "Yo estaba pensando en la institucionalidad democrática, sobre todo, en los pesos y contra pesos institucionales y lo que dije en el video es que el riesgo de un rompimiento institucional, que tal vez existe en este momento difícil con ambos candidatos, puede ser mayor con Rodolfo Hernández."

Gaviria aclaró otras razones por las que da su apoyo a Petro. "Hay un video circulando de Rodolfo Hernández, yo no quiero criticarlo más de la cuenta, en donde él dice cuando era alcalde de Bucaramanga y la gente le pregunta '¿usted va a tomar la decisión?' y él dice 'yo soy la autoridad ambiental, yo soy el área metropolitana' y de alguna manera se está adjudicando todos los poderes. Está yendo en contra de los pesos y contrapesos."

Otro argumento con el que el exministro de Salud argumenta su posición es:"O lo que él ha dicho sobre el Congreso, que si no le aprueban los proyectos de ley que presente va a hacer un programa de televisión a las siete de la mañana y los va a denunciar a todos como ratas, porque no le están aprobando los proyectos. Ese tipo de afirmaciones me preocupan. Ahí fue donde yo dije que el riesgo de un rompimiento institucional puede ser mayor."

Escuche la entrevista completa en el audio.