Ivy Queen reaparece para hablar de su enfermedad: ¿De qué se trata? /

"Soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos", dice la publicación con la que la cantante Ivy Queen reapareció en redes sociales, luego de ausentarse por enfrentar problemas de salud ante una enfermedad que aún no ha sido confirmada.

La artista puertorriqueña reapareció en Tik Tok con un video que deja ver la situación que atraviesa actualmente, con imágenes en la que se muestra postrada en una cama y sometida, aparentemente, a un tratamiento médico.

“De esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza, y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo pueda necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, dice en el video subido a su cuenta de TikTok.

En el video se pueden ver varias fotografías de la artista recuperándose en su casa y en el hospital, con algunos turbantes y hematomas ubicados en la parte lateral de su torso, que causaron una gran preocupación en sus fanáticos, quienes especulan que se trataría de un cáncer.

Dentro de los comentarios más frecuentes, sus fanáticos preguntan: “Qué le pasa a la reina”. Sin embargo, de parte de la cantante Queen, hasta el momento solo ha externado gratitud hacia quienes se han preocupado por su estado de salud.