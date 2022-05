Barbie lanza su primera muñeca transgénero en un paso hacia la inclusión /

Y como un tributo a la inclusión y a la aceptación de la comunidad LGBTIQ+, Barbie decidió lanzar una muñeca con el modelo de una persona transgénero a su colección.

El juguete fue lanzado en honor a la actriz estadounidense Laverne Cox, conocida por su papel en 'Orange is the new black', con el propósito de promover la importancia de la inclusión para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura.

Esta muñeca contará con dos atuendos para que todos los niños y niñas se sientas identificados con ella, y se pueda dar un paso hacia la inclusión y la aceptación de esta comunidad.