Productor de Aquaman desmiente a Amber Heard durante el juicio

Walter Hamada, el productor ejecutivo de la saga Aquaman y presidente corporativo de DC, declaró durante el mediático juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, respondiendo de la actriz en los que aseguraba que en consecuencia del juicio su papel en la secuela de Aquaman ha perdido importancia.

Hamada aseguró que el papel de Heard nunca se redujo en la secuela, sino que 'Aquaman and the Lost Kingdom' siempre tuvo la intención de centrarse en el personaje principal, interpretado por Jason Momoa, y su amigo, interpretado por Patrick Wilson, por lo cual el papel de Heard pasó a un segundo lugar.

Frente a las actuaciones de Momoa y Heard el productor aseguró que "no tenían mucha química juntos. La verdad es que no es raro que en las películas dos protagonistas no tengan química y es una especie de magia cinematográfica y editorial, la capacidad de juntar las interpretaciones con la magia de una gran partitura y la forma de juntar las piezas, puedes fabricar esa química".

"Al final, cuando ves la película, parece que tienen una gran química. Pero sé que en el transcurso de la postproducción, se necesitó mucho esfuerzo para conseguirlo. A veces, simplemente pones a los personajes juntos en la pantalla y funcionan", dijo el ejecutivo.

"Es como lo que hace que una estrella de cine sea una estrella de cine. Lo sabes cuando lo ves. La química no estaba ahí, esta película fue más difícil por la falta de química entre los dos", añadió Hamada.