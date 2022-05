Kate Moss testificó a favor de Johnny Depp: “Nunca me empujó”

Kate Moss, modelo británica y ex pareja sentimental de Johnny Depp, testificó este miércoles (25/05/2022) desde Inglaterra en el caso por difamación, que lleva el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ en contra de Amber Heard.

Luego de que, en la audiencia del 17 de mayo, Heard asegurara que golpeó a Depp en la cara, pensando que empujaría a su hermana por las escaleras, como un supuesto rumor decía que habría hecho con Moos, en un viaje a Jamaica.

Fue así como la defensa del actor solicitó a Kate como testigo, quien, en menos de tres minutos, negó que alguna vez la hubiera maltratado, durante su relación, de 1994 a 1998.

En su versión, se resbaló un día lluvioso mientras salían de su habitación de hotel: "Estábamos saliendo de la habitación, Johnny salió antes que yo. Había llovido y al salir me resbalé por las escaleras, lastimándome la espalda”.

"Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. —continuó— Así que él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y consiguió atención médica".

Por lo que el abogado que llevaba el interrogatorio preguntó si alguna vez durante el transcurro de su relación la había arrojado por las escaleras, y Kate, de manera tajante, respondió: “No. nunca me empujó, pateó o tiró por las escaleras”.

Algo que Depp confirmó cuando llegó su momento de subir al estrado: "La señorita Heard tomó la historia y la convirtió en un incidente muy feo en su mente. Nunca hubo un momento en el que empujara a Kate por las escaleras, pero ella ha vomitado esto tres veces antes”.