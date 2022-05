Líderes estudiantiles de UniValle denuncian amenazas de muerte en su contra

En diálogo con Caracol Radio Newball Segura, líder estudiantil y defensor de derechos humanos de la Universidad del Valle, denunció junto con otros compañeros es víctima de amenazas que ha recibido por medio de mensajes de texto.

“Soy candidato a la representación estudiantil para el Consejo Académico de la Universidad, y me están amenazando para que no continúe con mis aspiraciones pues me van a exterminar”, asegura Newball.

En los mensajes se puede evidenciar que quienes envían las amenazas no están de acuerdo con el ejercicio de liderazgo estudiantil de Segura y sus compañeros, situación que se ha agravado últimamente.

El 12 de abril también había recibido una amenaza por mensaje de texto, el cual fue enviado de un número desconocido desde el extrajero. Desde aquel entonces el líder se acercó a la policía, pero a más de un mes de la denuncia no le han dado respuesta.

Edgar Valera, rector de la Univalle, rechazó esta situación y pidió a las autoridades dar con los responsables de estas amenazas, pues no es la primera vez que ocurre esta situación en la Universidad.

De hecho, el pasado mes fueron asesinados dos líderes universitarios de la misma institución, razón por la cual las autoridades competentes ya se encuentran adelantando investigaciones para dar con los responsables.