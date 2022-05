Alertan a los alcaldes ante estafas con supuestos proyectos de Vivienda

El Gobierno alertó este miércoles a todos los alcaldes del departamento de Antioquía, ante personas inescrupulosas que están anunciando que el Gobierno Nacional adelanta un proyecto con 5 inmobiliarias para construir 250.000 viviendas de Interés Prioritario (VIP)

En una comunicación, el Ministerio de Vivienda afirmó que estas personas inescrupulosas también están solicitando a los entes territoriales habilitar lotes para estas obras, poniendo de por medio el nombre de esta cartera, lo que no es cierto.

Señala, que las alertas en esta modalidad se dieron en Antioquía, donde aseguran que el Gobierno ha hablado con representantes de constructoras y que los alcaldes tienen los lotes listos para desarrollar los proyectos lo que, es falso.

"A través de las denuncias que conocimos en la entidad, los timadores afirman que todo está listo a través de inmobiliarias , con las cuales se hizo un convenio interadministrativo y advierten, incluso que se está calificando los proyectos", dice la cartera de Vivienda en una comunicación.

Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda hizo un llamado no solo a las alcaldías de Antioquía, sino a las de todo el país, porque el modus operandi puede extenderse a otras regiones, por eso es clave que los mandatarios locales no caigan en estas estafas, que no entreguen lotes, ni dinero a una supuesta firma edificadora, ni inmobiliaria.

Por último reiteró, que el Gobierno no solicita recursos a través de terceros para los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en el país.