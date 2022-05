Petro: Estoy seguro que el domingo cambiaremos la historia

El candidato Gustavo Petro, en compañía de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, cerraron su campaña ante 80.000 personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Petro durante su discurso dijo que está seguro que el próximo domingo 29 de mayo, día de las elecciones, cambiará la historia. "No podemos seguir con esta violencia infinita, con tanta indolencia de quienes manejan el país".

Bajo esta línea insistió en su deseo de unidad y de un gobierno para todos con reformas profundas, y luego de exponer sus propuestas dijo: "Llegó el momento. No necesitamos fusiles ni gases lacrimógenos. Ni todos los fusiles juntos podrían cambiar la historia de Colombia, como sí la pueden cambiar los esferos. Un esfero es más importante que un fusil y el domingo lo vamos a demostrar (..) Pidan el esfero y marquen las caras de Petro y de Francia. Gritemos libertad sin miedo, sin mentiras, sin temor ", añadió.

Por su parte Francia Márquez le respondió a las personas que han cuestionado su experiencia en la política. "Muchos dicen que no tenemos experiencia. Pero ¿por qué la experiencia de ellos no nos ha permitido vivir con dignidad? ¿Por qué su experiencia generó más de 8 millones de víctimas? Su experiencia no permitió que viviéramos como la gran familia que somos y no los enemigos que nos hicieron creer que éramos. Llegó el momento de la reconciliación", añadió.

Además cuestionó el hecho de tener que dirigirse al país rodeada de escudos. "No puede seguir pasando en este país que tengamos que hablar con la gente, con escudos al lado para proteger nuestras vidas", comentó la fórmula vicepresidencial.