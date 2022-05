Estudian cierre de páginas WEB que promocionan actividades ilegales

Ante el auge de páginas que vienen promocionando en las redes préstamos o actividades ilícitas o ilegales, el Superintendente de Financiero, Jorge Castaño reveló que evalua la posibilidad del cierre de estos sitios en la red para proteger a los consumidores colombianos.

“Estamos solicitando unas facultades para ordenar cerrar páginas WEB en Colombia. Eso estamos haciendo para que cortemos de raíz que, desde Colombia, desde una IP de Colombia no se pueda acceder a ciertas páginas que ofrecen productos y servicios ilegales, no autorizados o ilícitos”, subrayó.

Reveló que se viene trabajando de manera coordinada con la policía nacional y la Fiscalía General de la Nación para hacer frente a esta problemática que se ha incrementado en el país.

De acuerdo con el Superintendente Financiero el dinero no crece en los árboles, pero manifestó que ante la tentación de ganar dinero fácil a los colombianos se le olvidan muchas cosas.

Afirmó que frente a la captación ilegal se debe desconfiar de ganancias inexplicablemente altas, “negocio que no entienda negocio que yo no me meto”.

Añadió que hoy los sistemas de estafa son simples, muy atractivos y en donde, la gente cae de una manera muy fácil.

Finalmente, el Superintendente, Jorge Castaño pidió a los colombianos no entregar información personal o financiera a través de páginas que no conocen, porque esos datos pueden ser utilizados para realizar actividades ilegales o estafarlos.