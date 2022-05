Regresa el debate a la Corte sobre consumo de dosis personal en parques

En el 2019 el Congreso aprobó una reforma al Código Nacional de Policía que prohíbe el porte y el consumo de drogas, incluida la dosis mínima, en espacios públicos, especialmente en parques.

La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda contra esa Ley, presentada por el abogado Alejandro Matta, quien dice que esta prohibición va en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad ya que, según indica, la dosis personal solamente tiene efectos en el cuerpo de quien la consume.

Argumenta además que el consumo y porte de sustancias psicoactivas no genera ningún conflicto social y que, si bien el Estado no comparte esta postura, debe respetarla en tanto no impacte los derechos de los demás.

“Este límite encuentra fundamento en el principio de la dignidad humana, ya que las personas son autónomas y libres”, asegura.

El abogado Matta añadió que esa Ley establece una sanción desproporcionada e irrazonable a personas que, por su estado de salud, requieren el porte y consumo de sustancias psicoactivas en cantidades comprendidas dentro de la categoría de dosis personal.

“En concreto, proscribió el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas con el único propósito de prevenir y atacar la drogadicción como enfermedad”, dice la demanda que fue admitida por la magistrada Gloria Stella Díaz.

Por último, los demandantes consideraron que las normas demandadas no respetan el principio de legalidad estricta que debe atender cualquier formulación sancionatoria. Al respecto, argumentaron que la prohibición no desarrolla en forma clara, precisa y unívoca algunos ingredientes normativos para aplicar la sanción policiva.