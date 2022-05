Docentes llevan casi 8 años esperando pagos de la Universidad San Martín

Caracol Radio conoció la denuncia del profesor José Solórzano quien asegura que fue docente de cátedra y de medio tiempo, del programa de Ingeniería de Sistemas, trabajo por el cual sólo habría recibido los primeros salarios, situación que empeoró tras la intervención por parte del Ministerio de Educación a la Universidad San Martín a finales de 2014.

“Yo estaba como profesor medio tiempo y por eso me pagaban entre un 1.800.000 o 1.900.000 pesos por 20 horas de clases. Me pagaron dos meses, pero durante todo un semestre no me pagaron nada, por lo que lo que me adeudan corresponde a cerca de 8 millones de pesos y hasta la fecha no me han dado una respuesta efectiva”, afirmó Solórzano.

De hecho, reveló el docente que, la propuesta que le hizo la institución para pagarle es que, busque a un conocido o familiar que quiera estudiar, en ese caso ellos le harían un descuento del 80% en el semestre y ese porcentaje el estudiante se lo pagaría al profesor Solórzano.

Frente a esto el Ministerio de Educación confirmó a Caracol Radio que, efectivamente hay un retraso, porque al plan de pagos que fijó la Universidad San Martín, se le hicieron observaciones que debe corregir y volver a presentar este miércoles 11 de mayo. Respecto a la institución seguimos atentos de una respuesta.