Frases inspiradoras de Star Wars que podría aplicar en su día a día

A partir del próximo 4 de mayo los aficionados de Star Wars, la saga intergaláctica más conocida del planeta, estarán celebrando el Día Mundial de Star Wars, con el fin de rendirle un homenaje al nacimiento de esta serie, a sus personajes y a su historia.

HISTORIA DEL DÍA DE STAR WARS

La conformación de este día mundial se dio después de que Margaret Tatcher fuese investida como primera ministra británica, quien recibió una nota de felicitación de sus compañeros de partido y la cual posteriormente fue publicada por el periódico London Evening News

En esta se podía leer; “may de 4th be with you, Maggie”, traducido al español como “que la fuerza te acompañe, Maggie”, utilizando así el “4th” como un acrónimo de fuerza, “force” en inglés.

Fue así como la famosa frase de Star Wars, “que la fuerza te acompañe”, sirvió para motivar la conformación del día mundial de esta saga.

Sin embargo, esta no es la única frase célebre de esta producción cinematográfica, a su vez, la saga contiene otra gran cantidad que siguen siendo recordadas por sus fanáticos. Estas son algunas de las mejores:

> “Su carencia de fe resulta molesta”, Obi-Wan

> “No. No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes”, Maestro Yoda

> “Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario”, Kylo Ren.

> “Entrénate a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder”, Yoda

> “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento”, Yoda

> “Yo nunca me cuestiono algo…Hasta después de hacerlo”, Han Solo

> “Si sacrificamos nuestro código, incluso por la victoria, podemos perder lo que es más importante, nuestro honor”, Obi-Wan

> “Recuerda: tu enfoque determina tu realidad”, Qui-Gon Jinn

> “En mi experiencia no existe la suerte”, Obi Wan

> “Debes desaprender lo que has aprendido”, Yoda

> “A veces debemos dejar ir nuestro orgullo y hacer lo que se nos pide”, Anakin

> “No se puede detener el cambio, como tampoco se puede evitar que los soles se pongan”, Shmi Skywalker

> “La compasión, que yo definiría como amor incondicional, es esencial para la vida de un Jedi”, Anakin

> “El momento de luchar es ahora”, Jyn Erso

Cortesía: Babbel