Star Wars: Visions, la antología anime que promete un espectáculo en Disney

Star Wars: Visions es el nuevo proyecto que la famosa franquicia que se estrenará el próximo 22 de septiembre en Disney+ y que muestra sus credenciales en un épico y espectacular tráiler.

Una serie compuesta de nueve cortometrajes relatará historias de Star Wars con el estilo singular y la tradición del anime japonés, manteniendo las voces originales o dobladas en inglés y español.

Los estudios que han creado los nueve cortos son: Kamikaze Douga, responsable de la pieza titulada The Duel; Geno Studio (Twin Engine), que firma Lop and Ocho; Studio Colorido (Twin Engine), que se encarga de Tatooine Rhapsody; Trigger, que firma el corto titulado The Twins y también The Elder; Kinema Citrus, que ha realizado la pieza The Village Bride; Science Saru, estudio encargado de los cortos Akakiri y T0-B1; y finalmente Production IG, que ha realizado The Ninth Jedi.

Sus historias abordan todo el espectro de las audaces vivencias que pueblan la animación japonesa; cada relato se cuenta con una frescura y una voz que amplía la comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars, y rinde homenaje a una galaxia que ha sido fuente de inspiración inagotable para muchos narradores visionarios.

Este fue el avance que se compartió a través de redes sociales: