La preocupación política de Egan Bernal antes de regresar a Europa

Egan Bernal ha estado más activo en sus redes sociales en el tiempo que tuvo para recuperarse luego del accidente que sufrió a finales de enero del presente año. Uno de los aspectos en los cuales el ciclista colombiano ha hecho énfasis es en la política, y esta vez dejó un mensaje antes de partir de regreso a Europa.

Luego de que se conociera que el zipaquireño continuaría su rehabilitación en Mónaco, donde se pondrá a las órdenes del Team Ineos Grenadiers, y tras una eventual reaparición en la competencia oficial a finales de mayo, el propio Bernal confirmó su regreso al Viejo Continente, no sin antes dejar un mensaje en tono de preocupación a nivel político.

"Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo", expresó el ciclista en su cuenta de Twitter.

Recientemente, Egan comenzó a dar su opinión política, en el marco de las elecciones legislativas, recibió críticas, a lo que él respondió en ese entonces: "Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. ¿¿Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino??".

En varias oportunidades ha expresado su deseo de tener un mejor país y, para aportar su grano de arena, ya lanzó EB Project, la iniciativa que busca impulsar el ciclismo en categorías juveniles y prejuveniles, dando prioridad a niños y jóvenes de escasos recursos.

Egan Bernal regresará a Europa y está en las manos del equipo británico definir la fecha de regreso oficial a la competencia del campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.