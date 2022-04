Partido Conservador no apoyará moción de censura contra MinDefensa

Luego de que los congresistas de oposición lanzaran fuertes críticas al ministro de Defensa, Diego Molano, en el marco de la moción de censura en su contra por el operativo en Putumayo, los partidos de Gobierno salieron en su defensa, respaldando el actuar del Ejército.

“Se me dificulta decir esto delante de las personas afectadas, que sí son víctimas… no del Estado, sino de quienes los someten en esas regiones del país. No quiero ofender la memoria de sus seres queridos, pero no me vengan a decir acá que era una actividad comunitaria para reunir unos fondos. Era una reunión criminal, convocada por criminales”, manifestó el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscategui.

Incluso, el representante del Partido Conservador Buenaventura Leon fue más allá y aseguró, como vocero del conservatismo en Cámara, que su colectividad no votará a favor de la moción de censura, sino que respaldarán al ministro Molano. Esto, incluso antes de que el ministro diera sus explicaciones ante el recinto.

“No podemos juzgar al ministro de Defensa por ser garante de todos los derechos de los colombianos. Llevo hoy la vocería del Partido Conservador, el partido del orden, de la familia y de la seguridad, no acompaña la solicitud de moción de censura infundada, por falta de motivación, y por el contrario respalda la institucionalidad”, afirmó.

Dentro de las intervenciones, también participó el soldado Robinson Beleño, quien había resultado herido durante el operativo militar en Puerto Leguizamo, y quien aseguró que nunca disparó a civiles y que por eso casi pierde su brazo, pues uno de ellos abrió fuego contra él.