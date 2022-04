Mackalister Silva: "Tengo la obligación de salir campeón con Millonarios"

David Mackalister Silva, capitán y referente de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a la actulidad del equipo, su momento personal y sus 300 partidos disputados con la institución, entre otras cosas. El volante reiteró su deseo y compromiso por ser campeón con el club.

"Como jugador de Millonarios tengo una obligación, siento una obligación que es conseguir un título, pienso que queremos ser campeones, y para eso hay que ganarle a la mejor nomina, el mejor club, al que tenemos en frente y para eso hay que trabajar, para conseguir ese objetivo que se nos ha ido", comentó Silva.

Y añadió: "yo creo que, hablando de los rivales, desde mi punto de vista, he dicho que nuestro torneo es competitivo, donde se presentan muchas cosas, no se puede hablar que porque es primero el último no puede ganar. La liga es muy pareja, estamos concentrados, para nosotros es un partido muy difícil, con un Santa Fe que nos planteó un buen partido".

El volante bogotano destacó del proceso que llevan junto al técnico Alberto Gamero: "Tenemos un proceso que empezó desde nuestros entrenos junto el profe Gamero y la cantera que ha respondido de la mejor manera".

Del sistema de campeonato, comentó: "es una lucha incansable el todos contra todos, pero en cuadrangulares todo comenzamos desde la primera línea. Millonarios tiene que seguir trabajando, corrigiendo los errores y teniendo mucha concentración".

Agregó: "uno de nuestros objetivos es entrar de primeros, no es nada fácil, porque luchamos la posición que vienen viene, no es fácil, pero esperamos conseguir eso que nos trazamos que era entrar en el primer lugar".

"Nos sentimos bien. Traemos un proceso, tenemos una idea clara, es una idea trabajada y algo muy importante es que hemos logrado entender que hacemos parte de Millonarios y que hay que estar preparados para lo que nos toque, el que no está jugando hoy pone mucha atención para no desentonar", concluyó al respecto.

Refiriéndose a las diferencias de este plantel al que quedó subcampeón en 2021, Macka explicó: "tenemos más madurez, una idea consolidad y más tiempo de trabajo. En la primera final había muchos jóvenes. Tenemos más madurez, más ilusión y más ganas".

Finalmente, sobre los 300 partidos que cumplió con la institución este domingo en el clásico bogotano, resaltó los dos más representativos: "sacando las finales, creo que por lo que significó, por los minutos, el partido ante Equidad en los cuartos y con América en la semifinal, sobretodo el de Equidad por cómo estaba el estadio, el minuto que era y la instancia que era".