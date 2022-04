En cumple de Aida Merlano, ella y Lina Tejeiro casi se agarran con la 'toxicosteña'

Hace pocos días fue el cumpleaños de la polémica influenciadora costeña e hija de la exsenadora Aida Merlano, Aida Victoria Merlano, que lo celebró con una fiesta que ha dejado varias historias para contar. Una de esas involucró a la toxicosteña.

Mientras Merlano, Tejeiro bailaban el mapalé, ‘la toxicosteña’ empezó a decir groserías y habló en tono de regaño hacia Aida, todo lo anterior tras tomar un micrófono.

“Mire si a usted ese malpa**** no la busca. Ábrase, ese no la quiere. No porque lo diga Aída Merlano o porque lo digo yo”, dijo la toxicosteña.

Le puede interesar:

Merlano al escuchar esto estiró la mano para quitarle el micrófono y Lina Tejeiro le abrió los ojos a la toxicosteña al parecer para bajar los ánimos.

Los artistas trataron de retomar su canto del mapalé, pero otra vez - con grosería- ‘La Toxicosteña dijo: “Cállate, caremoda”.

"Ayer la Toxicosteña se emborrachó un poquito y casi se forma, pero Diego se metió en su pea empezó a tirar vasos y dañó unas vainas”, Merlano señaló en una historia.