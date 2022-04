Guns N' Roses regresa a Colombia con show en el estadio El Campín

Como se había anticipado, la banda de hard rock Guns N' Roses confirmó a través de su sitio web que volverá a presentarse en Colombia luego de cancelar su participación en el Festival Estéreo Picnic en 2020, por cuenta de la pandemia de COVID-19.

La banda de Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía tocarán el próximo 11 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. A este anunció también se sumaron otras fechas en Brasil, con ciudades como Belo Horizonte, Curitiba y Recife.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer más información al público sobre la venta de boletas para el evento.

Welcome to the Jungle, Sweet Child' O Mine, Paradise City y November Rain son solo algunos de sus más grandes éxitos.

Confirmación del concierto de Guns N' Roses en Colombia / Cortesía: Gunsnroses.com