Sandra Melissa Torres sobre premio en Cannes: “Yo no me lo creía”

Se acerca el estreno este 28 de abril en salas de cine en Colombia la cinta ‘Amparo’, dirigida por Simón Mesa y protagonizada por la antioqueña de 32 años Sandra Melissa Torres, quien no se imaginaba que, con la actuación en esta cinta, llegaría a uno de los festivales de cine más famosos del mundo, recibiendo el premio a Mejor Actriz Revelación en la Semana de la Crítica de Cannes.

Sandra Melissa relata a Caracol Radio el momento en que escuchó su nombre en la ceremonia de premiación en Cannes, “yo no me lo creía, era como ¡ay Dios gracias!, porque la verdad fue algo muy emocionante y aparte de eso ver tanta actriz tan talentosas, tan estudiadas, yo que iba a creer que iba a ganar algo, incluso estaba tranquila y relajada. Simón me dijo hay un premio para una actriz, nunca me catalogaba como actriz y entonces en mi mente decía mi nombre Sandra Melissa Torres Pineda y en ese momento lo anuncian y quedo como anonadada y Simón me miraba y me dijo que párese pues y me temblaban los pies, fue una bendición”.

Para su preparación como Amparo, Sandra Melissa Torres afirma, “fue un mes y veinte días y después a grabación, la verdad fue duro, porque es mi primera película, nunca había actuado, se hizo lo que Simón quería que se mostrara, me dio la confianza porque muchas veces dije que no podía y todos me decían qué si podía y que tengo mucho talento, me lo creí y así fue”.

‘Amparo’ que llega salas de cine desde el próximo 28 de abril, es el personaje principal de esta conmovedora cinta, mostrando el amor, la resiliencia y la resistencia que tiene muchas madres de Colombia. Esta madre ‘Amparo’, hace lo imposible para que no se lleven a su hijo mayor, Elías, que salió apto para el servicio militar obligatorio y ha sido asignado a un alejado batallón en una región en conflicto.