El imponente video de Demi Rose que dejó a sus fans pidiendo más

Demi Rose dejó ver de más en su cuenta de Instagram al publicar un sensual video en el que muestra la parte trasera de su cuerpo.

La modelo británica sorprendió a sus fans y dejó miles de reacciones tras el curioso video, que dejó ver desde su espalda hasta sus glúteos.

"don't it make you sad about it?", fue el mensaje que acompañó el post de Demi Rose en Instagram.

La publicación ya suma más de 170 mil likes y está llena de mensaje de amor y elogio para esta modelo.