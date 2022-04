Rosalía llega a Colombia y tenemos todos los detalles de su concierto

Este lunes (18/04/2022) fue anunciado el paso por Colombia de la artista española Rosalía, que llegará al Movistar Arena el próximo 31 de agosto como parte de su gira ‘Motomami World Tour’.

Que promociona su tercer álbum de estudio y hará vibrar a Bogotá al ritmo de sus más grandes éxitos que fusionan flamenco con ritmos urbanos.

La preventa para clientes Aval y Movistar preferencial iniciará el 20 de abril a las 9:00 de la mañana y se abrirá al público general el 22 a las 10:00 a.m.

En 10 localidades con boletas entre los $150 mil y $560 mil COP (más servicio), que acercarán por primera vez al público colombiano con la catalana.

Que, recientemente, en una entrevista con la Rolling Stone confesó: “es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora y MOTOMAMI es la historia más personal que he contado”.