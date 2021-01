Billie Eilish y Rosalía estrenan colaboración para Euphoria

La popular serie juvenil Euphoria no solo atrapó a sus seguidores por la trama que narra. Sino que ahora añade a su producción, la colaboración musical de dos artistas que han cautivado a la generación Z.

Tanto Rosalía como Billie Eilish dieron a conocer oficialmente la canción 'Lo Vas a Olvidar' (You Will Forget Her) que se estrenó a tavés de las plataformas streaming junto con su videoclip oficial.

En esta producción musical, la enigmática Billie Eilish sorprendió a sus seguidores cantanto en español. A eso, se sumó que con tan solo 4 horas desde su estreno, el video de la canción ha alcanzado cerca de los dos millones de reproducciones.

Recordemos que Euphoria, de HBO, recientemente lanzó el tráiler oficial del segundo especial de la serie titulado 'F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob' que será una extensión de la primera temporada y la unión con la segunda de la cual aún no se tienen muchos detalles.