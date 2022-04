Los números que sentenciaron la salida de Reinaldo Rueda de la Selección

Reinaldo Rueda no va más. La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el estratega no seguiría en su cargo, así como todo su cuerpo técnico, tras no clasificar al Mundial de Qatar 2022.

El Mundial de Qatar 2022 es el primero al que no asiste la Selección Colombia desde 2010. La Tricolor había conseguido el cupo en la Copa del Mundo en dos oportunidades consecutivamente, ambas con José Néstor Pékerman en el cuerpo técnico.

La Selección Colombia apenas consiguió sumar 23 puntos en las Eliminatorias a Qatar 2022, resultado de 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas. El equipo se quedó con un punto debajo de Perú y no logró ni siquiera el puesto de repechaje.

Reinaldo Rueda fue oficializado como técnico de la Selección Colombia en enero de 2021, tras la salida de Carlos Queiroz por las dramáticas goleadas por 0-3 ante Uruguay en Barranquilla y 6-1 frente a Ecuador en Quito.

Copa América regular

Decir que Colombia finalizó tercera en la Copa América no suena del todo mal, pero los resultados por los que se dio ese tercer lugar sí fueron preocupantes.

El primer reto de la Tricolor de Rueda fue en la Copa América 2021, donde el equipo nacional finalizó tercero en el torneo con 9 puntos, resultado de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

La falta de gol

El equipo de Reinaldo Rueda completó una sequía impresionante de gol. En total fueron siete los partidos en los que la Selección Colombia no logró marcar goles, una marca histórica, cuando los delanteros en su mayoría estaban en buen nivel con sus clubes.

Los números de Rueda

Reinaldo Rueda dirigió 22 partidos con la Selección Colombia en esta etapa, de los cuales consiguió 7 triunfos, 10 empates y 5 derrotas, el equipo anotó 21 goles y 15 en contra, tuvo un rendimiento del 46,97%.

Ahora, la Federación Colombiana de Fútbol "evaluará las opciones existentes o que llegaren a existir con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica" de la Selección que ahora tiene buen tiempo para iniciar un nuevo proceso.