¿Qué es el perdón social al que hace referencia Gustavo Petro?

Gustavo Petro, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, generó una nueva discusión en el marco de las elecciones presidenciales, luego de proponer “perdón social” a políticos condenados por corrupción, esto después de que se conociera la visita que su hermano, Juan Fernando Petro, le hizo al condenado excongresista Iván Moreno en la Picota.

Tras la polémica por el encuentro y la propuesta del candidato, son varias las críticas que este ha recibido, razón por la que se refirió al respecto por medio de su cuenta de Twitter, tratando de explicar y aclarar su propuesta.

“El perdón social no es para dos hermanos, ¡qué barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, detalló.

Su respuesta no evitó que los reproches por supuestamente relacionarse y “alcahuetear” a los corruptos terminarán, por lo que una vez más defendió su postura aclarando que el perdón social no significa impunidad, es decir que los implicados no reciban un castigo por su delito, sino todo lo contrario.

“Significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada. Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón”, puntualizó.

Con esto, Petro indicó que el perdón social tendría ningún tipo de implicación legal, sino que es un término que se usa para evitar señalamientos y juicios de manera social, recalcando que “sin perdón no hay reconciliación”.

“El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”, escribió.