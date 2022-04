Petro dice que en reunión con presos no se ofreció rebaja de penas

El candidato presidencial Gustavo Petro está protagonizando una polémica por la visita de su hermano a Iván Moreno en la cárcel La Picota y por la propuesta de perdón social. El aspirante presidencial se ha venido pronunciado en redes sociales sobre el tema, pero en un recientemente mensaje aclaró la presencia de su familiar al exsenador Moreno Rojas, condenado por corrupción.



Según l candidato, él no envió a su hermano a la cárcel a hablar con Iván Moreno y entregó la motivación de ese encuentro.



“1. Yo no mande hablar a nadie con Ivan Moreno. Son lo presos que pidieron hablar con la comision intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso. 2. Ivan Moreno oficia como representante de los presos en DDHH”, indicó Petro.

Sobre el rol de su hermano o del por qué se reunió con Moreno, explicó: “mi hermano trabaja para la comisión intereclesial de Justicia y Paz desde hace años. La comisión tiene 29 años de actividad en Colombia. Mi hermano esta hospitalizado por infección de picadura de alacrán ocurrida en su actividad en reunión con víctimas en Cacarica”.



El candidato del Pacto Histórico explicó que en la reunión, que dice él, fue solicitada por los presos no se habló de rebaja de penas o temas electorales.



“No hubo en la conversación de la comisión intereclesial con los presos ni ofrecimiento de rebajas de penas ni petición de votos. Los presos de Colombia si estan interesados en un proceso de perdón social que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”.



Finalmente indicó que emprenderá acciones judiciales contra quienes han indicado que está ofreciendo rebaja de condenas a cambio de votos para las presidenciales.



“Quienes pregonan que el perdón social es un pacto para rebajarle penas a los corruptos, que estamos agenciando a cambio de votos, simplemente nos estan calumniando y pasaremos al terreno judicial para defendernos”, agregó Petro.