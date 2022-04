Selena Gómez: “No me importa mi peso, porque siempre lo van a criticar”

La reconocida actriz Selena Gómez, que saltó a la fama a nivel internacional luego de trabajar en varias series de Disney, aclaró cómo se siente respecto a su peso.

La cantante recordó que por años ha sido blanco de criticas, debido a la falta de empatía y respeto que existe actualmente sobre las personalidades de Hollywood. Pues ella, así como muchos otros famosos, es un ser humano.

Es necesario recordar que la actriz en los últimos años ha subido y bajado de peso en varias ocasiones, cuestión que puede estar relacionada con su estado de salud.

Ahora bien, Gómez señaló que con los años ha formado carácter y ha intentado que los señalamientos y las críticas sobre ella no la afecten. "Honestamente, no me importa mi peso, porque siempre lo van a criticar. <<Estás muy delgada>>. <<Estás muy gorda>>. <<Eso no te queda>>. Soy perfecta tal como soy".