MOE pide a Registraduría explicar diferencia entre preconteo y escrutinio

Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), pidió a la Registraduría dar explicaciones sobre la diferencia de un millón de votos encontrada entre el preconteo y el escrutinio. Además, instó a la entidad a no seguir centrando el foco de la fuga de votos a los jurados de votación y al diseño de los formularios E-14.

“No se puede seguir poniendo el foco, solo y exclusivamente, a los jurados de votación y al diseño del E-14. Eso no explica por qué estamos hablando de una diferencia de alrededor del 6 al 7%, entre lo que se transmitió y lo que realmente se escrutó”, dijo Barrios.

La directora también alertó que no es habitual encontrar este tipo de diferencias teniendo en cuenta que, en otros procesos electorales de Colombia la diferencia ha sido del 0. 5%. En ese sentido, Barrios cuestionó el por qué la diferencia se concentra “de manera particular en una de las organizaciones políticas tanto para Cámara como para Senado de la República”.

Además, refutó al registrador Alexander Vega, señalándole que, si el problema se centrase únicamente en los jurados de votación y en los formularios E-14, la diferencia de votos “no debería presentarse para Cámara de Representantes, pues con Cámara de Representantes no tenemos el mismo diseño del E-14, razón por la cual, eso no sería un problema”, señaló Barrios.

Finalmente, la entidad advirtió que si la Registraduría no logra dar una explicación concreta de qué fue, exactamente, lo que pasó en el proceso de transmisión de la información y aclarar dónde estuvo la fuga, “entonces sería muy importante que Disproel, la empresa que tiene ese contrato de trasmisión de datos diera las explicaciones y digan cuáles son las mejoras que se han adoptado para que esto no se repita para las elecciones a presidencia de la República”.