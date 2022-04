¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre las denuncias en Putumayo? / ()

A la polémica que vive el país por las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales que se habrían presentado en un operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, se sumaron también los precandidatos presidenciales. Unos aseguran que se deben adelantar primero las investigaciones, mientras que otros critican y responsabilizan al Gobierno Nacional.

"El ministro de Defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi Gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos", afirmó el candidato Gustavo Petro.

En caso seguido, su contendor Sergio Fajardo aseguró que "un Ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos. Un Gobierno no puede presentar una acción desproporcionada y vil como un operativo exitoso. Un país no es viable si no corregimos y recuperamos la confianza en las instituciones".

Por su parte, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez consideró que "las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DDHH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo".

A su vez, Ingrid Betancourt señaló que "un falso positivo es la violación de Derechos Humanos más atroz de la historia reciente. No puede haber impunidad. El Gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliación".

El aspirante presidencial Enrique Gómez fue más allá e indicó que "los grupos narcoguerilleros siguen operando, desplazando poblaciones civiles, y qué hipocresía cuando esas organizaciones que las defienden salen a exigir la presencia de las Fuerzas Armadas, mientras nuestros soldados tienen que operar bajo todo tipo de restricciones".

De manera más breve, a través de sus redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández dijo que "sería un milagro que se hiciera justicia y el gobierno respondiera por lo que pasó en el Putumayo". Y hasta el momento, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez no se ha pronunciado al respecto.

En contraste, el senador John Milton Rodríguez cuestionó en La W que "¿dónde está el grito en el cielo respecto al reclutamiento forzado? Se debe fortalecer la Inteligencia del Estado. El ministro de Defensa debe mantenerse en el cargo, es un peligro politizar el ejercicio de la fuerza pública".

Lo dicho por el senador Rodríguez sobre la permanencia en el cargo del ministro Diego Molano, tiene que ver con que la oposición, además de hacer en los próximos días dos debates de control político en el Congreso, anunció que en Cámara citarán a moción de censura al jefe de la Cartera de Defensa, por los hechos de Puerto Leguízamo.