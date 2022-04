¿Cómo? Le ofrecen camello a mendigo y dio inesperada respuesta /

La situación social y económica en países de Centroamérica y Sudamérica suelen evidenciar altos niveles de mendicidad, lo que genera que los habitantes de calle recurran al transporte público y semáforos pidan dinero.

Uno de estos caso fue grabado en México, donde un habitante de calle se acercó a una camioneta en una semaforización a pedir dinero.

El conductor de la camioneta le dio una solución aún mejor que pedir dinero, le ofreció un empleo: tendría que limpiar un terreno a cambio de dinero.

Pero, ante la oferta del conductor, el mendigo dio una respuesta inesperada, le dijo que no aceptaba su propuesta, porque prefería seguir pidiendo dinero en ese semáforo.

“Lo que pasa que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, señaló el habitante de calle.