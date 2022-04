Pequeño perro es el ladrón más tierno del mundo /

Gracias a la denuncia de una persona, la dueña de un local de variedades se enteró que un pequeño perro tomaba peluches y salía corriendo como si nada. La emprendedora había notado que el canino entraba a la tienda, pero no le prestaba mayor atención.

El perro, que por ser de tamaño pequeño, genera ternura y justo por esto la dueña del local no hacía mayor cosa cuando el canino entraba a la tienda. Tras la denuncia, la emprendedora revisó las cámaras del lugar y se percató que en efecto el perro había tomado dos peluches en dos ocasiones distintas.

De hecho, en una de las ocasiones uno de los peluches fue encontrado fuera del local. No obstante, por el momento no se conocen los dueños del animal y la emprendedora no ha tomado medidas para evitar que esto no pase a futuro, pues considera que es un suceso tierno.

