La razón por la que dicen que Luisa Fernanda W terminó con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más famosas de Colombia, por su momento y presencia en redes sociales, así como en la música.

También ha sido una de las más controvertidas por hechos pasados, pero ahora disfrutan de un hijo llamado Máximo, quien nació hace ya varios meses.

Sin embargo, en redes sociales los fans empezaron a mencionar que supuestamente habrían terminado, todo por una razón: ya no publican cosas juntos. Ante esto, un fan decidió preguntarle a Luisa y ella, tajante, respondió.

"Esa pregunta está muy insistente porque hace rato no subo muchas cosas con Pipe a mis redes sociales, pero me di cuenta que es bueno compartir momentos con la pareja de uno en redes sociales, pero no siempre. Yo, en mi caso, me dediqué a compartir contenido de entretenimiento... eso no quiere decir que no les vaya a compartir momentos con mi pareja, me parece bonito contarles noticias chéveres o mostrarles un momento agradable", dijo.

Y finalizó: "La invitación es para que normalicen el que uno no quiera todo el tiempo publicar cosas con su pareja... creo que ya pasé por esa etapa y lo hice mucho en el pasado... Yo por ahora estoy es como obsesionada con mi hijo, todo lo que hace para mí es una gracia, estoy en mi etapa muy de mamá, creándoles contenido de entendimiento chévere con el tema de los outfits... pero pronto también vienen videos de maquillaje...".