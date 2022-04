Exfiscal Néstor H. Martínez niega tráfico de influencias

En un comunicado de seis puntos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que nunca buscó, habló ni se reunió con la fiscal Angélica Monsalve, a quien trasladaron a Putumayo aparentemente días después de solicitar imputación de cargos en contra de tres empresarios miembros de la familia Ríos Velilla.

Dice Martínez que tampoco envió ni entregó “un papel” donde se sugería a la fiscal Monsalve que no había razón para esa imputación.

Añadió que su actividad se limitó a facilitar la cita, en la cual no estuvo presente. “Nunca hubo una “cumbre” entre Alberto Ríos, Rodrigo Noguera y el suscrito. Tampoco he hablado sobre el particular con la Dra. Catalina Noguera”. Indicó el exfiscal.





ESTE ES EL COMUNICADO COMPLETO DEL EXFISCAL NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ.





En relación con varias preguntas de medios sobre mi intervención en el caso del exconcejal Felipe Ríos, me permito

INFORMAR:

1. El 28 de febrero pasado, el doctor Alberto Ríos consultó mi opinión sobre un caso de su hijo y me manifestó que la actuación de la Fiscal Angélica Monsalve podía corresponder a una persecución política contra su familia. Por el nombre de a funcionaria, recordé que el doctor Rodrigo Noguera me había presentado su hoja de vida y me había destacado que era una persona de especial mérito, que había llegado de Venezuela y pasaba por dificultades. Por ello, le manifesté que el doctor Noguera podría darle tranquilidad sobre la idoneidad y la solvencia de la fiscal.

2. Mi actividad se limitó a facilitar la cita, en la cual no estuve presente. Nunca hubo una “cumbre” entre Alberto Ríos, Rodrigo Noguera y el suscrito. Tampoco he hablado sobre el particular con la Dra. Catalina Noguera.

3. El martes 8 de marzo, en horas de la mañana, el doctor Noguera me manifestó que la fiscal quería verse conmigo a las 4 de la tarde, porque no estaba de acuerdo con el papel que había recibido. Le manifesté al doctor Noguera que yo no me reunía con fiscales en privado y que, adicionalmente, no sabía de qué papel se hablaba, dado que yo no le había remitido nada a ella.

4. Indagué de inmediato a qué documento se refería el doctor Noguera y fui informado que se trataba de una síntesis del caso, que el doctor Ríos había preparado. Pedí que me dejaran conocer una copia y lo recibí en mi celular el jueves 10 de marzo, fecha en que lo conocí.

5. El mismo 8 de marzo en la tarde recibí una llamada del doctor Noguera manifestándome que la fiscal insistía en saludarme al día siguiente (9 de marzo) y que tenía una gratitud enorme conmigo por haberla designado. Le reiteré que me parecía inapropiado y de hecho NO concurrí a ninguna reunión.

6. En síntesis, no he buscado, no he hablado, ni me he reunido con la señora fiscal Monsalve y mucho menos le he remitido documento alguno y desconozco el alcance de sus conversaciones con terceros.

Bogotá, 31 de marzo de 2022.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA