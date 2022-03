MinDefensa llama a Petro ‘embustero’ y defiende operación del Ejército

La operación militar que dejó 11 muertos en Putumayo ahora pasó al plano político, mientras las familias denuncian un ‘falso positivo’ del Ejército al presentarlos como integrantes de la disidencia FARC ya que, entre los fallecidos están un presidente de la JAC y su esposa, un menor de edad y un gobernador indígena.

En su cuenta de Twitter, el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, calificó como un ‘crimen de guerra’ esa operación militar ejecutada el pasado lunes en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

“No eran 11 integrantes de las farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos”, escribió el exalcalde de Bogotá.

La Defensoría del Pueblo confirmó que, efectivamente, entre los muertos están los líderes social e indígena y el menor de edad, por lo que pide celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

El ministro de Defensa, Diego Molano, respaldó al Ejército Nacional y llamó a Gustavo Petro ‘embustero’ e indicó que la ofensiva fue contra disidencias FARC.

A manera de sarcasmo, Molano escribió que a los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra y que un ‘indefenso campesino’ hirió con fusil a un soldado en su brazo derecho. Molano dijo a los candidatos que ‘no todo es para hacer política’ y que las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos.

“Ejército Nacional informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está?”, escribió Molano.

Por su parte, el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, señaló que uno de los objetivos era alias ‘Bruno’, quien tiene orden de captura por concierto para delinquir agravado. Es el jefe de una comisión de finanzas de la disidencia ‘Comandos de Frontera’.

Detalló que cuando las tropas del Ejército se acercaban a la zona de operaciones fueron atacadas por al menos 15 supuestos integrantes de esa estructura, por lo que iniciaron los combates. El soldado Robinson Beleño Herrera recibió un disparo en su brazo y está en el Hospital Militar Central en Bogotá.

Un dato: el general Edgar Rodríguez, jefe del Comando Conjunto N°3 Suroriente, encargado del aérea y primer vocero de la operación, es investigado por falsos positivos entre el 2006 y 2007 en el Huila.