Se perderían más de 6 billones destinados a la reconstrucción de Mocoa

El contralor general, Felipe Córdoba, envió una advertencia formal al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Eduardo José González. En el documento se argumenta que se podrían perder recursos superiores a los 6 billones de pesos en el marco del Programa de Reconstrucción de Mocoa.

“Transcurridos ya casi cinco (5) años de haberse presentado la tragedia en Mocoa (abril de 2017), es un hecho cierto que a esta fecha aún no se han mitigado todos los riesgos que la originaron ni se ha terminado ninguna de las obras de Infraestructura incluidas en el Programa de Acción Específico (PAE) del año 2017, algunas de las cuales, ni siquiera se han iniciado; y de no implementarse prontamente acciones remediales que sean efectivas, es altamente probable que este programa de reconstrucción no pueda ser terminado antes de febrero de 2024, es decir, casi cuatro (4) años después de lo planificado”, señaló el contralor en el texto.

Según reveló la Contraloría, solo para la construcción de una nueva plaza de mercado en la capital de Putumayo se destinaron recursos por 6 billones de pesos y habría otros 6 proyectos que han avanzado parcialmente. En Mocoa está pendiente la entrega de más de 900 viviendas, la construcción de un megacolegio, un hospital y la reconstrucción del acueducto de la ciudad.