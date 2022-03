"Hay más posibilidades": Petro sobre si Francia Márquez será su fórmula / ()

Hasta el próximo 17 de marzo tienen plazo los candidatos presidenciales que ganaron las respectivas consultas del pasado domingo 13, para inscribir oficialmente sus candidaturas y dar a conocer quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales. El exgobernador Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, ha sido el único que ha confirmado a su vice: el exministro Luis Gilberto Murillo.

Por los lados del Pacto Histórico, mucho se ha discutido frente a si se cumplirá el acuerdo al que habían llegado inicialmente los precandidatos, de que el segundo en la votación sería la fórmula vicepresidencial, o si este 'cargo' se iba a utilizar para buscar nuevas alianzas con otros sectores.

Pese a ello, son varias las voces al interior de esta coalición las que dan un hecho que el acuerdo se cumplirá y, en consecuencia, Francia Márquez será la fórmula de Gustavo Petro. Incluso en un video la lideresa social se reconoce a sí misma como la aspirante a la Vicepresidencia del Pacto Histórico.

Lo único cierto, hasta el momento, es la reunión que el candidato Petro sostuvo con los presidentes de todos los partidos que conforman el Pacto, con el fin de tomar una decisión colectiva y hacerla oficial. El encuentro transcurrió sin problema; sin embargo, como explica el líder de la Colombia Humana, el tema sigue en estudio.

"Hoy no hubo decisión porque todavía se están valorando otro tipo de procesos, así que mañana seguirémos reunidos a las 7 de la mañana. No hay problemas", afirmó Petro quien, además, al ser cuestionado sobre quién sería su fórmula, en caso de no tratarse de Márquez, respondió que "hay más posibilidades. Desde hace varios días hay una comunicación abierta (con otros sectores); un proceso que interrumpió el impasse de la Registraduría".

Precisamente el exalcalde de Bogotá destacó que el registrador Alexander Vega echara para atrás su petición de hacer un reconteo de los votos para las elecciones de Senado. "Me parece bien que se haya resguardado la institucionalidad democrática de las elecciones. Es más el desespero de (Álvaro) Uribe por no ganar unas elecciones, como estaba acostumbrado; no está acostumbrado a perder".

El también senador enfatizó en que "las decisiones de hoy me dejan, por ahora, tranquilo. El reconteo es una fórmula que bien utilizada da transparencia, volver a contar los votos si hay dudas; pero para ello, la instancia que guarda los votos debe ser absolutamente transparente e independiente del mundo político, y hoy no teníamos eso garantizado".

De otra parte, Petro dejó en veremos si volverá a los debates presidenciales. Dijo que en su equipo crearán una "comisión de debates', para examinar las reglas del juego. No nos interesan los debates donde simplemente somos objeto de escarnio. Nos interesan los debates donde se pueda discutir a profundidad las propuestas para solucionar los problemas colombianos. No ataques de tipo personal".

La campaña de Gustavo Petro confirmó que el miércoles 23 de marzo, sobre las 10 de la mañana, anunciará oficialmente a su fórmula vicepresidencial. Lo hará a través de un acto simbólico, en un hotel en el centro de Bogotá.