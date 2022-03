¿Brunch en la noche? En Bogotá puede vivir esta experiencia /

La presencialidad poco a poco está regresando y la oportunidad de compartir con los seres queridos, amigos o la pareja siempre será la primera opción. Uno de los planes preferidos para pasar el rato con las personas es ir a comer.

Ahora bien, recientemente el hotel W Bogotá lanzó su nuevo concepto de brunch, denominado como Linner (luch-dinner), en donde se juntan el almuerzo y la cena.

En Caracol Radio tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia y evidenciamos que en este tipo de bruch las personas pueden consumir all you can eat platos como sushi, comida mexicana o colombiana, incluso hay algunas opciones vegetarianas. A su vez, podrán encontrarse con cócteles y una gran variedad de postres.

Por otro lado, durante el Linner las personas podrán disfrutar de variedad de música, así como de un espacio para realizar videos.