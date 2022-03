Miley Cyrus se ahogó durante su concierto en Bogotá

Miley Cyrus llegó a Bogotá este lunes festivo (21/03/2022) como parte de su gira de conciertos y festivales por Latinoamérica, para presentarse en el Movistar Arena frente a 11.000 personas.

A pesar de llevar 24 horas en la ciudad, a mitad del espectáculo, se vio obligada a parar por unos minutos, debido a su dificultad para respirar.

Los Ángeles, ciudad en la que pasa gran parte del año, se encuentra a unos 93m sobre el nivel del mar. Mientras, su rancho a las afueras de Nashville apenas alcanza unos 182 m.

Por ello Bogotá representaba un desafío no solo artístico, sino también físico para la cantante. Luego de los Lollapallooza de Buenos Aires a 25m y Santiago a 570, los 2640 de Bogotá la hicieron pasar un momento único que seguramente los asistentes recordaran:

“I may have to go throw up for a second but I'll be back as long as you promise me you'll wait for me, I want to do my whole show for you even if I feel like shit, you have to help me on the next song”.

Es decir, en español: “Puede que tenga que vomitar por un segundo, pero volveré siempre y cuando me prometan que me esperarán, quiero hacer todo mi espectáculo para ustedes, incluso si me siento como una mierda, tienen que ayudarme en la próxima canción”.