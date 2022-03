“No estamos juntos, pero no quiere decir que no podamos ser amigos”: Hassam

El reconocido humorista Hassam, quien participó en Sábados Felices, habló sobre la difícil situación que está pasando en relación con cómo terminó su matrimonio. El artista aseguró que no desea que esta situación perjudique más a su expareja.

Por medio de Instagram, Hassam compartió un vídeo de más de siete minutos para compartir esta difícil experiencia con sus seguidores. Lo anterior, se debe a que no desea chismes o desinformación.

"Con todo el amor del mundo les agradezco su comprensión, sensatez y respeto para esta situación que no ha sido para nada fácil. Gracias!", indicó el artista en sus redes.

Por otro lado, mencionó que es consciente que no es perfecto y que muy probablemente le hizo mucho daño a su expareja, pues en medio de la relación hubo infidelidad. A su vez, resaltó que espera que está situación se solucione pronto, así como "no estamos juntos, pero no quiere decir que no podamos ser amigos”.