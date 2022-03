Inscripción de cédulas para votación presidencial: paso a paso y plazos

Tras las consultas de las Coaliciones y las votaciones para el Congreso, en mayo 29 habrá elecciones para la primera vuelta de presidencia, uno de los temas más importantes de Colombia en este 2022.

Para las pasadas votaciones del 13 de marzo, miles de ciudadanos inscribieron las cédulas. Sin embargo, en caso de quererlo hacer de nuevo, podrá realizarlo por medio de la página de la Registraduría o diferentes puntos de esta entidad. El plazo es hasta el 29 de marzo.

Recuerde que las personas que deben inscribir la cédula son aquellas que cambiaron de residencia y necesitan un punto de votación más cerca, así como las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del Censo Electoral.

¿Cómo inscribir la cédula?

En primer lugar, todas las personas habilitadas para votar, y que deseen hacerlo, deben verificar si su cédula ya se encuentra inscrita en algún puesto de votación. Este proceso se puede realizar en la ventana principal de la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co.

Si el ciudadano no tiene inscrito su documento o si ha cambiado su lugar de residencia, para que este pueda participar en los comicios y quedar incluido en el Censo Electoral, debe registrar su cédula entrando al sitio web inscripcionciudadanos.registraduria.gov.co.

Allí es necesario llenar la información solicitada sobre tipo, número de documento y fecha de expedición de la cédula.

El aplicativo solicitará tomar una fotografía del rostro de quien va a hacer la inscripción. Seguido a esto, el portal notificará si el escaneo se hizo de manera correcta o si es necesario repetirlo. Luego indicará que con la cabeza se realice una serie de movimientos leves para confirmar la identidad.

Después se debe completar la información del formulario en cuanto al lugar de residencia para así escoger la zona y puesto de votación de conveniencia.

Finalmente, saldrá un número en pantalla correspondiente al registro realizado. Para culminar el proceso, al correo llegará un mensaje de la Registraduría en donde se encuentra un enlace web; al ingresar al portal, se debe confirmar el lugar de votación seleccionado y el proceso habrá culminado.

El paso a paso anterior puede ser realizado por colombianos dentro y fuera del país y de la misma forma, se puede hacer desde la aplicación móvil "InfoVotantes" disponible para dispositivos iOS y Android.